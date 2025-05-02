Штангист Бейбарыс Ерсеит завоевал "золото" ЧМ-2025 среди юношей

Фото: telegram/olympickz

1 мая в Лиме (Перу) стартовал чемпионат мира-2025 по тяжелой атлетике среди молодежи (U-20) и юношей (U-17). Впервые в истории соревнования проходят одновременно на двух помостах, сообщает Zakon.kz.

На старте состязаний представитель сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бейбарыс Ерсеит стал победителем. По информации пресс-службы ФТ РК, наш молодой талант занял первое место, став лучшим в весовой категории до 61 кг. Фото: Instagram/wf_rk В сумме двоеборья казахстанец поднял 262 (117+145) кг. "Серебро" ЧМ-2025 досталось Рамазану Йылмазу (Турция) – 261 кг (108+153). Замкнул тройку лучших Абубакар Цакаев (Россия) – 252 кг (113+139). Тем временем накануне Александр Овечкин забил свой 973-й карьерный гол и вывел "Вашингтон" во второй раунд Кубка Стэнли-2025.



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