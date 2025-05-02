Штангист Бейбарыс Ерсеит завоевал "золото" ЧМ-2025 среди юношей
Фото: telegram/olympickz
1 мая в Лиме (Перу) стартовал чемпионат мира-2025 по тяжелой атлетике среди молодежи (U-20) и юношей (U-17). Впервые в истории соревнования проходят одновременно на двух помостах, сообщает Zakon.kz.
На старте состязаний представитель сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бейбарыс Ерсеит стал победителем.
По информации пресс-службы ФТ РК, наш молодой талант занял первое место, став лучшим в весовой категории до 61 кг.
Фото: Instagram/wf_rk
В сумме двоеборья казахстанец поднял 262 (117+145) кг.
"Серебро" ЧМ-2025 досталось Рамазану Йылмазу (Турция) – 261 кг (108+153). Замкнул тройку лучших Абубакар Цакаев (Россия) – 252 кг (113+139).
Тем временем накануне Александр Овечкин забил свой 973-й карьерный гол и вывел "Вашингтон" во второй раунд Кубка Стэнли-2025.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript