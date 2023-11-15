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Разогрев перед решающими битвами в квалификации Евро-2024

Разогрев перед решающими битвами в квалификации Евро-2024 Фото: olimpbet
15 ноября состоится перенесенная встреча отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу между сборными Израиля и Швейцарии.

Группа I. Израиль – Швейцария. 16 ноября, 01:45 (время Астаны)

Из-за сложной геополитической обстановки в ближневосточном регионе УЕФА перенес два матча с участием сборной Израиля, которые должны были состояться в середине октября. Против команды Косова израильтяне уже сыграли в минувшее воскресенье и уступили 0:1, заметно осложнив себе задачу выхода в финальную часть Евро-2024.

Чтобы надежды "сине-белых" на участие в континентальном первенстве не угасли окончательно, им теперь жизненно необходимо побеждать Швейцарию, которую, в принципе, устроит и ничья. Если же коллектив Мурата Якина возьмет в этой встрече три очка, то досрочно обеспечит себе путевку в Германию.

Матч первого круга квалификации между этими соперниками завершился разгромной победой "крестоносцев" со счетом 3:0. Ответная дуэль будет для Израиля домашней лишь формально, так как игра со швейцарцами состоится на нейтральном поле провинциального венгерского городка Фельчут, стадион которого вмещает менее четырех тысяч зрителей.

Такая обстановка, конечно же, на руку сборной Швейцарии, так как команда Израиля будет лишена одного из своих главных козырей – горячей поддержки трибун. В пользу "красных" говорит и статистика, они еще ни разу не проигрывали израильтянам в официальных матчах: четыре ничейных исхода и одна победа.

Эксперты Olimpbet видят швейцарцев явными фаворитами предстоящей встречи: П1 – 6.37, Х – 4.48,П2 – 1.5. А наиболее вероятный счет матча, по мнению самого популярного букмекера Казахстана, 0:1 с кэфом 6.6.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

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