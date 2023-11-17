Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан – Сан-Марино: решающий матч отбора Чемпионата Европы-2024 пройдет в Астане

Казахстан – Сан-Марино: квалификационный матч Чемпионата Европы-2024 Фото: Instagram/bateka_11
Сегодня, 17 ноября, на стадионе "Астана Арена" состоится квалификационный отборочный матч турнира Чемпионата Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Матч, к которому приковано внимание всех казахстанцев, начнется в 21:00 по столичному времени на главном стадионе мегаполиса, "Астана Арене".

Предстоящая встреча – одна из решающих для сборной Казахстана, определяющих, попадет ли национальная команда на Чемпионат Европы 2024 года. Перед второй встречей с Сан-Марино сборная Казахстана имеет в активе 15 очков после восьми игр, у сборной Сан-Марино пока нет очков.

Первая встреча сборных Казахстана и Сан-Марино состоялась в июне этого года в Италии. Матч тогда завершился со счетом 3:0 безоговорочной победой казахстанских футболистов. В том матче голы забили Ян Вороговский, Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов.

На сей раз сборной Казахстана, возможно, предстоит более трудный матч: двое ведущих футболистов команды, Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов, пропустят встречу с Сан-Марино из-за травм.

В день матча усилят работу общественного транспорта, курсирующего до стадиона "Астана Арена". Для удобства болельщиков и минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 организуют специальные шаттл-автобусы.

Перед матчем с Сан-Марино встречу с футболистами национальной сборной провел министр спорта Ермек Маржикпаев, обратившийся к казахстанским болельщикам с просьбой поддержать команду.

Следующий решающий матч группового раунда предстоит сборной Казахстана в ночь на 21 ноября: подопечные Магомеда Адиева сыграют со Словенией на выезде.

Читайте также

Квалификация ЧМ-2026: пятый тур отборочных матчей
Квалификация ЧМ-2026: пятый тур отборочных матчей
спорт
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025
хоккей
"Барыс" всухую проиграл челябинскому "Трактору" в матче КХЛ
Мария Мельникова, Никита Дробны
Евро-2024 Казахстан Сан-Марино
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления