Казахстан – Сан-Марино: решающий матч отбора Чемпионата Европы-2024 пройдет в Астане

Сегодня, 17 ноября, на стадионе "Астана Арена" состоится квалификационный отборочный матч турнира Чемпионата Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

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Матч, к которому приковано внимание всех казахстанцев, начнется в 21:00 по столичному времени на главном стадионе мегаполиса, "Астана Арене".

Предстоящая встреча – одна из решающих для сборной Казахстана, определяющих, попадет ли национальная команда на Чемпионат Европы 2024 года. Перед второй встречей с Сан-Марино сборная Казахстана имеет в активе 15 очков после восьми игр, у сборной Сан-Марино пока нет очков.

Первая встреча сборных Казахстана и Сан-Марино состоялась в июне этого года в Италии. Матч тогда завершился со счетом 3:0 безоговорочной победой казахстанских футболистов. В том матче голы забили Ян Вороговский, Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов.



На сей раз сборной Казахстана, возможно, предстоит более трудный матч: двое ведущих футболистов команды, Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов, пропустят встречу с Сан-Марино из-за травм.

В день матча усилят работу общественного транспорта, курсирующего до стадиона "Астана Арена". Для удобства болельщиков и минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 организуют специальные шаттл-автобусы.

Перед матчем с Сан-Марино встречу с футболистами национальной сборной провел министр спорта Ермек Маржикпаев, обратившийся к казахстанским болельщикам с просьбой поддержать команду.

Следующий решающий матч группового раунда предстоит сборной Казахстана в ночь на 21 ноября: подопечные Магомеда Адиева сыграют со Словенией на выезде.