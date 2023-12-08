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БК "Астана" одержала выездную победу над "Минском"

Баскетбол Победа Астаны Фото: Instagram/astanabasket
Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" одержал седьмую победу в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ, переиграв в гостях белорусский "Минск", сообщает Zakon.kz.

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Успех столичным баскетболистам пришел только в дополнительной пятиминутке данного противостояния – 89:84 (14:14, 23:14, 21:26, 21:25, 10:5). По информации пресс-службы Лиги, подопечные Олега Киселева смогли добиться победы благодаря прекрасной игре в овертайме.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Ройс Хэмм, который за матч набрал 25 очков и сделал 14 подборов.

"Минчане в последнее время играют очень хорошо, набрали ход, немного не везет им в концовках игры. Мы в овертайме отыграли так, как надо. Хотел бы поздравить свою команду, она заслуженно победила. Тяжелый матч, даже в психологическом плане, очень важный, потому что две последние игры мы проиграли дома. Для нас это был своего рода экзамен, показали, что готовы. Теперь ждем дома УНИКС и "Пари НН", где постараемся не только дать бой, но и выиграть, порадовать наших болельщиков".Олег Киселев, главный тренер БК Астана

Таким образом, "Астана" одержала седьмую победу в сезоне и расположилась на 10-м месте турнирной таблицы с активом в 22 очка.

Следующий свой матч команда Олега Киселева проведет на домашнем паркете –11 декабря встречаемся с одним из лидеров Единой лиги, казанским УНИКСом.

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