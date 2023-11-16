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Мать четверых детей грозится подать иск против бразильского футболиста Неймара

Бывшая работница Неймара пожаловалась на его жадность Фото: Instagram/neymarjr
Бывшая работница виллы бразильского футболиста Неймара пожаловалась на него из-за нелегких условиях труда на прежнем рабочем месте. Мать четверых детей рассказала о ненормированном графике, неуплате сверхурочных и отсутствии оплачиваемого отпуска, сообщает Zakon.kz.

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Бывшая сотрудница игрока бразильской сборной может обратиться в суд и уже сделала для этого первые шаги. Как сообщает RMC Sport, 35-летняя женщина трудилась на вилле Неймара во французском Буживале почти два года без официального трудоустройства. Чтобы решить трудовой конфликт миром, мать четверых детей требует у Неймара 368 тысяч евро.

Футбол Жалоба Сотрудницы

Фото: Instagram/neymarjr

В своем заявлении женщина сообщила, что ее труд оплачивали наличными. Также она заявила о ненормированном рабочем графике, неуплате бонусов, отсутствии оплачиваемого отпуска и больничных. Кроме того, она была вынуждена трудиться во время беременности, и ее отпустили с работы лишь за полмесяца до родов.

Летом 2023 года экс-работница Неймара уже пыталась достичь мирового соглашения с игроком, но не получила никакого ответа. Адвокаты футболиста утверждают обратное: по их словам, никаких обращений в адрес Неймара его юристы не получали.

Сам футболист, который сейчас восстанавливается после операции, в последние годы был неоднократно замешан в разных скандалах. Члены его семьи тоже не избежали неприятностей: на днях родную сестру Неймара обвинили в попытке государственного переворота в Бразилии.

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