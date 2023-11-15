Ривалдо и сестру Неймара обвиняют в попытке государственного переворота

СМИ утверждают, что знаменитый футболист Ривалдо и сестра другого "звездного" бразильского спортсмена Неймара могут быть причастны к попытке государственного переворота, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Как сообщает Marca, экс-футболиста бразильской сборной Ривалдо и сестру Неймара Рафаэллу Сантос обвиняют в организации беспорядков и попытке государственного переворота после победы Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии.

По информации издания, правоохранительные органы считают, что Ривалдо и Сантос были в числе тех, кто финансировал попытку переворота.





Фото: Instagram/rivaldo

Акции протеста начались в Бразилии после победы Лулы да Силвы над Жаиром Болсонару на президентских выборах. Они переросли в беспорядки и привели к ряду арестов в стране. В ходе следствия несколько задержанных дали показания о том, что Ривалдо и сестра Неймара были среди людей, которые финансировали попытки государственного переворота.



Ривалдо предъявили обвинение в том, что он перевел 50 000 реалов (9500 евро) на эти протесты. Однако юристы Ривалдо и Рафаэллы Сантос отвергают все обвинения в их адрес.

51-летний Ривалдо – одна из известных личностей в мировом футболе. Расцвет его карьеры пришелся на 2000-е годы. В 1997 году Ривалдо начал выступать за "Барселону", которая купила его за огромную по тем временам сумму в 26 млн долларов. Спустя два года он получил "Золотой мяч", титул лучшего футболиста в мире по версии ФИФА. В 2002 году Ривалдо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии на мундиале в Японии и Корее.

Ранее стало известно, что близкая подруга Неймара умерла во время липосакции колена в Бразилии.