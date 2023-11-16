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"Кайрат" объявил о подписании контракта с бразильским нападающим

футболист Фото: Instagram/ f.c.kairat
Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с 30-летним бразильским нападающим Элдером Сантана, сообщает Zakon.kz.

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Как рассказали в пресс-службе клуба, соглашение с новичком рассчитано до конца 2024 года.

Элдер Сантана является воспитанником "Атлетико Минейро". Помимо родного клуба, на родине выступал за "Тупи", "Ферровиарию", "Сампайо Корреа", "Брагантино", "Атлетико Гойяньенсе", "Ботафого", "Сертаозиньо".

Летом 2019 года форвард перебрался в Португалию, где защищал цвета "Санжуаненсе" и "Жил Висенте".

Последним клубом Элдера был "Актобе". В минувшем сезоне он провел за актюбинцев 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 6 голевых передач.

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