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Квалификация ЧМ-2026: пятый тур отборочных матчей

Квалификация ЧМ-2026: пятый тур отборочных матчей Фото: Тwitter/FCFSeleccionCol
В Южной Америке стартовал пятый тур отборочных матчей в рамках Чемпионата мира-2016 по футболу. Итоги прошедшего дня расскажет Zakon.kz.

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Встреча Боливии и Перу проходила на стадионе "Estadio Hernando Siles", крупнейшей спортивной площадке Боливии. Хозяева матча одержали безоговорочную победу, забив два гола в первом и втором таймах встречи. На 20-й минуте гол в ворота соперников отправил 25-летний Генри Вака, на 87-й минуте удачной оказалась атака Рамиро Ваки.

Сборные Венесуэлы и Эквадора встретились на стадионе "Estadio Monumental de Maturin". Домашнее поле не принесло венесуэльцам удачи, и за всю игру соперники так и не смогли забить друг другу голы. Встреча закончилась со счетом 0:0.

На национальном футбольном стадионе Колумбии "Estadio Metropolitano Roberto Melendez" хозяева поля встретились со сборной Бразилии. Первый гол в матче забили бразильцы, автором стал Габриэл Мартинелли. Однако, несмотря на хороший старт, гости уступили хозяевам поля. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу колумбийцев.

Аргентина и Уругвай сыграли с разгромным для аргентинской сборной счетом в 0:2. Два гола от уругвайцев забили Рональд Араухо (на 41-й минуте) и Дарвин Нуньес (на 87-й минуте).

Ничьей закончилась встреча сборных Чили и Парагвая. Обе команды так и не смогли открыть счет и игра закончилась с итогом в 0:0.

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