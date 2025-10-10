Казахстан с разрывным счетом обыграл Лихтенштейн в отборочном турнире ЧМ-2026 по футболу
В первом тайме сборная Казахстана вела со счетом 2:0. На 26-й минуте отличился Галымжан Кенжебек, а на 28-й забил Бактиер Зайнутдинов. На игру с Лихтенштейном команда под руководством Талгата Байсуфинова вышла в таком составе: Сейсен, Каиров, Касым, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Куат, Самородов, Оразов, Кенжебек, Чесноков.
Вторая половина стартовала с атак казахстанцев, который привел к еще одному голу-красавцу Галымжана Кенжебека, итог подвел Касым – 4:0.
Казахстан – Лихтенштейн – 4:0 (2:0):
- Кенжебек 26 (1:0),
- Зайнутдинов 28 (2:0),
- Кенжебек 59 (3:0),
- Касым 81 (4:0).
Отметим, что Самородов получил желтую карточку в матче с Лихтенштейном, которая стала для него второй в нынешнем отборочном цикле. Таким образом, Максим не сыграет в предстоящем матче со сборной Северной Македонии, который состоится в ночь с 13 на 14 октября в Скопье.
13 октября Казахстан на выезде встретится с Северной Македонией.
Ранее сборные Казахстана и Лихтенштейна по футболу провели второй матч в квалификации чемпионата мира 2026 года на стадионе "Райнпарк" в Вадуце. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Казахстана.