Казахстан с разрывным счетом обыграл Лихтенштейн в отборочном турнире ЧМ-2026 по футболу

В Астане на "Астана Арене" состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Казахстана сыграла с командой Лихтенштейна, сообщает Zakon.kz.

В первом тайме сборная Казахстана вела со счетом 2:0. На 26-й минуте отличился Галымжан Кенжебек, а на 28-й забил Бактиер Зайнутдинов. На игру с Лихтенштейном команда под руководством Талгата Байсуфинова вышла в таком составе: Сейсен, Каиров, Касым, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Куат, Самородов, Оразов, Кенжебек, Чесноков.

Вторая половина стартовала с атак казахстанцев, который привел к еще одному голу-красавцу Галымжана Кенжебека, итог подвел Касым – 4:0.

Казахстан – Лихтенштейн – 4:0 (2:0):

Кенжебек 26 (1:0),

Зайнутдинов 28 (2:0),

Кенжебек 59 (3:0),

Касым 81 (4:0).

Отметим, что Самородов получил желтую карточку в матче с Лихтенштейном, которая стала для него второй в нынешнем отборочном цикле. Таким образом, Максим не сыграет в предстоящем матче со сборной Северной Македонии, который состоится в ночь с 13 на 14 октября в Скопье.

13 октября Казахстан на выезде встретится с Северной Македонией.

