Роман Костомаров показал тренировку на льду

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров показал, как тренируется перед выступлением в Минске, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен 29 марта опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он катается на коньках.



"Треним, треним, улучшаю свой нынешний уровень. Завтра выступим в Минске", – написал спортсмен.

Фанаты восхитились тренировкой фигуриста и оставили одобрительнее комментарии:

Невероятный человек!! Мне кажется, Рома, вы должны попасть в книгу рекордов Гиннесса! Горжусь, что живу с вами в одно время.

Это на грани чего-то внеземного. Умница. Просто нет слов. Человек, который доказывает каждый день, что нет ничего невозможного. Есть упорство, сила духа и жажда жизни. Спасибо.

Фантастика! Ваш пример показывает что воля в человеке творит чудо!

Никаких сомнений вы чемпион во всем.

Шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда. 20 лет успеха", в котором и примет участие Костомаров, пройдет 30 марта в "Чижовка-Арене" в Минске.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров после ампутации конечностей смог встать на сноуборд.