Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роман Костомаров показал тренировку на льду

Роман Костомаров показал тренировку на льду , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 00:06 Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров показал, как тренируется перед выступлением в Минске, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен 29 марта опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он катается на коньках.

"Треним, треним, улучшаю свой нынешний уровень. Завтра выступим в Минске", – написал спортсмен.

Фанаты восхитились тренировкой фигуриста и оставили одобрительнее комментарии:

  • Невероятный человек!! Мне кажется, Рома, вы должны попасть в книгу рекордов Гиннесса! Горжусь, что живу с вами в одно время.
  • Это на грани чего-то внеземного. Умница. Просто нет слов. Человек, который доказывает каждый день, что нет ничего невозможного. Есть упорство, сила духа и жажда жизни. Спасибо.
  • Фантастика! Ваш пример показывает что воля в человеке творит чудо!
  • Никаких сомнений вы чемпион во всем.

Шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда. 20 лет успеха", в котором и примет участие Костомаров, пройдет 30 марта в "Чижовка-Арене" в Минске.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров после ампутации конечностей смог встать на сноуборд. 

Читайте также

Аида Балаева заявила о запуске уникального проекта
Аида Балаева заявила о запуске уникального проекта
Российская певица обратилась к &quot;лучшему Вове на свете&quot;
Российская певица обратилась к "лучшему Вове на свете"
Кино
Тимоте Шаламе подписал выгодный контракт
Айсулу Омарова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: