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Месси вступил в драку с уругвайским футболистом

Месси вступил в драку с уругвайским футболистом Фото: Instagram/leomessi
Известный футболист, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси вмешался в драку во время отборочного матча ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Уругвая, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Essentialy Sports 17 ноября, во время важного для обеих южноамериканских сборных отборочного матча страсти резко накалились. Игра шла напряженно, и даже обычно спокойный Лионель Месси в конце концов не сдержал порыва эмоций.

На 20-й минуте встречи аргентинский полузащитник Родриго Де Пауль вступил в перепалку с защитником сборной Уругвая Матиасом Оливерой. От резких слов оба футболиста быстро перешли к физической агрессии и начали толкать друг друга. В этот момент в конфликт вмешались их товарищи по командам.


Капитан аргентинской сборной Лионель Месси заступился за Де Пауля, жестко оттолкнув уругвайского футболиста. Судя по видео, в какой-то момент обычно сдержанный Месси даже схватил Оливеру за горло.

Эта стычка не пошла на пользу сборной Аргентины, которая потерпела неожиданное поражение от Уругвая со счетом 0:2.

Ранее Лионель Месси рассказал, каким футболистом восхищается больше всего.

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