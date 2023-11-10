Лионель Месси назвал своего любимого футболиста

Форвард сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионель Месси в интервью одному из известных спортивных проектов назвал футболиста, которым восхищается больше всего, сообщает Zakon.kz.

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Чемпион мира 2022 года и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси среди своих любимых игроков особо выделил соотечественников-аргентинцев. Об этом нападающий "Майами" высказался в беседе со знаменитым французским футболистом и тренером Зинедином Зиданом.

"Мне очень нравился Аймар. Он играл в "Валенсии", в "Ривер Плейте", где была сильная команда, и он выделялся. Всегда нравился его стиль игры. Если не было бы Марадоны, который был на другом уровне, который для нас всегда первый, выше остальных, то именно Пабло – тот игрок, кем я восхищался". Лионель Месси

Зидан и Месси стали гостями специального проекта, где обменялись комплиментами. "Зизу" высказал некоторое сожаление о том, что в свое время не смог сыграть с Лео.

"Для меня это большая радость. Ты знаешь, насколько сильно я тобой восхищаюсь. Мы не сыграли вместе, но немного поиграли друг против друга, а потом мы встречались, когда ты был тренером, а я – игроком. Я всегда уважал тебя и восхищался всем, что ты уже сделал и продолжаешь делать". Лионель Месси

Также Месси особо выделил Диего Марадону, рассказав о его влиянии на аргентинских футболистов.

"Для аргентинцев 10-й номер по-настоящему особенный, сразу вспоминаешь о Марадоне. Все, кто рос и играл в футбол, хотели быть, как он. Хотя никто не мог быть, как Диего, это было нашей мечтой и желанием: повторить то, чего добился Марадона. Я с малых лет видел его игры, он наш учитель, наш кумир. Диего для нас – такая величина, которая еще многие годы никуда не уйдет. Это отношение передается из поколения в поколение, мои дети знают о Диего, хотя никогда его не видели". Лионель Месси

44-летний аргентинец Пабло Аймар, которым восхищается Лионель Месси, сейчас входит в тренерский штаб национальной и юношеской сборной. В бытность игроком он выступал за аргентинский клуб "Ривер Плейт", испанские команды "Валенсия" и "Реал Сарагоса", португальскую "Бенфику" и "Джохору" из Малайзии.

В составе аргентинской сборной Аймар сыграл 52 матча. В 1997 году он завоевал "золото" молодежного чемпионата мира.

Ранее своего любимого футболиста назвал Папа Римский.

