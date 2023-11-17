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Футболисты сборной Казахстана дали прогнозы по матчу с Сан-Марино

Футболисты сборной Казахстана высказались о предстоящем матче с Сан-Марино Фото: kff.kz
Футболисты национальной сборной Абзал Бейсебеков и Игорь Шацкий на предматчевой пресс-конференции высказались о предстоящем поединке с командой Сан-Марино в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

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По сообщению пресс-службы Казахстанской федерации футбола, игроки национальной сборной перед матчем с Сан-Марино держались уверенно. Они готовы показать болельщикам хорошую игру.

"Наверное, пришло время забивать голы. Как команда мы должны одержать победу", – высказался полузащитник Абзал Бейсебеков.

Он также поблагодарил тренерский штаб за вклад в успех сборной, которая пока что имеет в активе 15 очков.

Голкипер Игорь Шацкий прокомментировал отсутствие в составе сборной Асхата Тагыбергена и Бахтиера Зайнутдинова, которые пропустят встречу с Сан-Марино из-за травм.

"Мы не зависим от какого-то игрока. Да, очень тяжело будет без наших парней, без наших лидеров. Но мы – одна команда, целая национальная сборная, планомерно готовились и шли к этому финалу. Осталось два важных финала, и мы постараемся выполнить все задачи", – сказал Игорь Шацкий.

Вратарь отметил, что в национальной сборной ощущает поддержку и уверенность как в своих товарищах по команде, так и в тренерском штабе.

Сборная Казахстана встретится с национальной командой Сан-Марино в Астане вечером 17 ноября. Подробнее о предстоящем матче читайте здесь.

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