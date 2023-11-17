Казахстан против Сан-Марино: все, что надо знать о главном матче дня

Сегодня, 17 ноября 2023 года, в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 сборная Казахстана дома сыграет против команды Сан-Марино, сообщает Zakon.kz.

Корреспонденты sportarena.kz собрали всю самую важную и актуальную информацию об этой встрече.

Во сколько игра?

Матч начнется в 21:00 по времени столицы и будет проходить на стадионе "Астана-Арена".

История встреч

Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие "рандеву" завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды – уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).

Как для команд складывается отбор на Евро?

Вы удивитесь, но в этой квалификации у Сан-Марино тоже есть историческое достижение. В предыдущем туре Сан-Марино играли против Дании. Датчане, как и ожидалось, забрали свои три очка (2:1), но это не главное. "Желто-голубые" сумели распечатать ворота звездных гостей: это первый гол команды за два года. Его автор – полузащитник Алессандро Голинуччи. Соцсети сборной в тот вечер просто взорвались от восторга.

У Сан-Марино есть свой "Рыспаев"?

К слову, после игры футболисты Дании пожаловались на слабое гостеприимство со стороны Сан-Марино. А те и правда играли жестко: в конце матча игрок Сан-Марино Роберто Ди Майо въехал коленом в спину нападающему Расмусу Хейлунду. Тот продолжить игру не смог. Расмус Хейлунд после игры напишет: "Поведение игроков Сан-Марино, пытавшихся сломать меня весь матч, просто неприемлемо".

Роберто Ди Майо – взрослый дядька. Ему за 40. Он родился в Неаполе и за свою долгую карьеру успел обойти итальянский футбол сверху донизу: играл в Сериях B, С и даже D. Ди Майо ответил форварду "МЮ" в лучших традициях трэштока.

"Что ж, дорогой, наверное, в сегодняшнем футболе, где физический контакт исчез, ты можешь позволить себе высмеивать нас, маленьких противников, уродливыми и повторяющимися жестами или симулировать при каждой возможности, надеясь, что посмотрят VAR и назначат пенальти. Мне бы хотелось увидеть тебя лет 15 назад, когда в футбол играли только настоящие мужчины!" – сказал он.

В целом же, чудес особых Сан-Марино не совершает: в восьми матчах у команды восемь поражений. Свою первую в истории победу она одержала в 2004 году. Тогда была повержена команда Лихтенштейна со счетом 1:0. Лучший бомбардир в истории команды – Анди Сельва. У него целых восемь голов в футболке национальной сборной.

Для Казахстана отбор на Евро в Германии, пожалуй, лучший в истории. Наша команда дважды обыграла Северную Ирландию и по разу огорчила Данию и Финляндию. Причем в случае с финнами сделала это на выезде. По итогам восьми сыгранных матчей сборная Казахстана имеет 15 очков.

Без лидеров: минус Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов

На решающие матчи отбора сборная Казахстана подходит в ситуации, когда из-за травм не сыграют сразу два ключевых игрока центра поля – Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов.

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К слову, оба забивали Сан-Марино. Накануне встречи тема их отсутствия – в центре внимания.

"Тагыберген играл на разных позициях. Мы поддерживаем тактическую гибкость под каждого соперника. Бывает, что у нас играют два нападающих, но один из них выше, а другой – ниже. Такие вещи мы на протяжении всего цикла проповедуем. Что касается ударов издалека, то постараемся подходить ближе к чужим воротам, чтобы не бить издали часто. Асхат находится рядом, он с нами в отеле живет. Мы его берем и в Словению, так что он важен нам не только как игрок на поле. Зайнутдинов тоже хотел прилететь сюда, но после операции ему не рекомендовано летать на самолете. Нам важно оставаться едиными", – сказал главный тренер Магомед Адиев на пресс-конференции накануне матча.

Примечательно, что тренер гостей Фабрицио Костантини на пресс-конференции сделал вид, что и не подозревал, что Бахтиер Зайнутдинов травмирован.

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Главный вопрос – как решит Магомед Адиев этот ребус в центре поля и кого выставит в качества альтернативы лидерам? Своим мнением об этом поделился комментатор Дидар Кадыров.

"Перед Магомедом Адиевым стоит сложная задача – кем заменить? Напрямую сделать это не удастся, придется каким-то образом адаптироваться, видоизменять систему, возможно, выпускать Дарабаева в паре с Бейсебековым. Возможно, в центре мы увидим трио центральных полузащитников. Магомед Мусаевич показывал, что он способен адаптировать под определенного соперника схему. Ожидаю, в игре с Сан-Марино появится смешанный состав, а вот под словенцев уже основная обойма игроков", – считает Дидар Кадыров.

Черданцев ставит на Казахстан

В том, что Казахстан обыграет Сан-Марино, уверен и известный российский комментатор Георгий Черданцев.

"Сан-Марино? Мне кажется, эту команду не обыгрывать с крупным счетом на своем поле просто нельзя. Сомнений здесь не может быть никаких", – убежден он.

В свою очередь его коллега Александр Неценко также обращает внимание на кадровые проблемы в сборной Казахстана, а именно на травмы Асхата Тагыбергена и Бахтиера Зайнутдинова.

"В России с большим любопытством и интересом следят за выступлением казахской сборной. Там выступает Нуралы Алип из "Зенита", проявляет себя Зайнутдинов, который совсем недавно был основным футболистом ЦСКА, и желает этой команде победы. Другое дело, что в такой непростой группе важно, как сыграют Дания и Словения между собой. Не исключено, что сыграют они так, что Казахстану будет не очень комфортно. В любом случае, игра против словенцев в последнем туре ставит перед Казахстаном довольно трудные задачи с учетом потери Зайнутдинова и Тагыбергена, который является важной персоной в центре поля. Как бы ни закончилось выступление Казахстана в отборочном цикле, оно точно должно быть признано успешным. Команда крепнет, дает бой довольно солидным сборным и ее устойчивость должна проявляться и в следующих отборочных циклах", – утверждает он.

Игра в Астане не единственная, за которой в этот вечер казахстанские болельщики будут следить с особым трепетом и интересом. Важные события будут происходить в Копенгагене. Там наши главные соперники за путевку на Евро-2024 – Дания и Словения – играют между собой. У Дании и Словении по 19 очков, а у Казахстана – 15. Если мы представим, что Казахстан побеждает Сан-Марино сегодня, то команда Адиева набирает 18 очков, что максимально приблизит нас к конкурентам. При раскладе победы Дании над Словенией, то тогда на выезде 20-го ноября все будет зависеть исключительно от нас самих.

Где смотреть матч?

Трансляция матча начнется в 21:00 по времени Астаны на телеканале "Qazsport".

Как доехать на игру?

Игра будет проходить на стадионе "Астана-Арена". В акимате столицы уже сообщили, что в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

парковка "Столичный цирк";

парковка СК "Казахстан";

парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);

парковка Дворец "Жастар".

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