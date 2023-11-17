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Роналду забил один гол и установил сразу два рекорда

Роналду забил один гол и установил сразу два рекорда Фото: Instagram/cristiano
Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной Лихтенштейна в матче отборочного турнира Евро-2024 и установил сразу два личных рекорда, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Eurosport, сборная Португалии одержала девятую победу в девяти играх отборочного этапа Евро-2024, одолев Лихтенштейн со счетом 2:0. Первый гол забил легендарный Роналду, а спустя десять минут второй мяч в ворота лихтенштейнской сборной отправил Жуан Канселу.

Для Роналду гол, забитый на 47-й минуте встречи, стал 128-м за национальную сборную – это новый рекорд (предыдущее достижение тоже принадлежало португальцу). Кроме того, это десятый гол, забитый футболистом национальной сборной в возрасте 38 лет – второе уникальное достижение, которого раньше ни один игрок не добивался.


Для сборной Португалии победа над Лихтенштейном также стала важной: пока что только ей удалось выиграть все девять матчей отборочного этапа Евро-2024 (команда Франции тоже выиграла все матчи, в которых участвовала, но их было лишь шесть).

Всего за этот год Роналду забил 46 мячей. Он всего на два гола отстает от самого результативного бомбардира сезона Эрлинга Холанда, который недавно обошел в негласном соревновании снайперов Роналду и англичанина Гарри Кейна.

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