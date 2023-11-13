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Холанд вернул себе лидерство в гонке лучших снайперов 2023 года

Футбол Рекорд мира Фото: Instagram/mancity
Один из лучших форвардов мира и игрок английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил свой 48 гол в 2023 году. Он обошел в этом рейтинге одного из главных конкурентов, нападающего "Баварии" Гарри Кейна, сообщает Zakon.kz.

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Норвежский снайпер достиг данных цифр после дубля в рамках матча АПЛ между "МанСити" и "Челси". Сначала Эрлинг в первом тайме забил пенальти, а после перерыва отметился вторым мячом. Сам же поединок двух топовых клубов Англии завершился боевой ничьей – 4:4.


Таким образом, эти два мяча стали 47 и 48 голами Холанда в 2023 году за клуб и сборную. Норвежец в этом показателе обошел британца Гарри Кейна (47), который был лидером на минувших выходных. Далее за ними располагается звездный португалец Криштиану Роналду (45). 

После данной ничьи команда Пепа Гвардиолы по-прежнему лидирует в чемпионате АПЛ (28 очков), но к "горожанам" вплотную приблизились "Арсенал" и "Ливерпуль". Они находятся на расстоянии одного балла. 

В 13-м туре болельщиков ожидает еще один интересный матч с участием "Манчестер Сити", к ним приедет "Ливерпуль".  Противостояние финалистов двух последних сезонов Лиги чемпионов УЕФА пройдет 25 ноября. 

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