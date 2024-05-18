Роналду установил новый рекорд

Рекорд саудовской Про-лиги по системе "гол+пас" установил 39-летний нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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В матче 32-го тура с "Аль-Хилялем" (1:1) Роналду отметился результативной передачей. Теперь на его счету 44 очка в нынешнем чемпионате. Он обошел Абдерразака Хамдаллу, у которого в сезоне-2018/19 было 43 балла.

По информации Championat.com, Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €15 млн.

17 мая сообщалось, что Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Также сообщалось, что Роналду планирует продлить контракт с "Аль-Насром".