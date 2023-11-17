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Казахстан на первых же минутах забил гол в ворота Сан-Марино

Сборная Казахстана по футболу встретилась 17 ноября на отборочном матче Чемпионата Европы 2024 года с командой Сан-Марино в Астане. Автором первого гола стал Ислам Чесноков. Поддержать спортсменов прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Захватывающее видео первого гола, который удалось забить Исламу Чеснокову, разместили в Instagram. 

Вместе с Токаевым на матче в этот раз присутствуют Димаш Кудайберген, Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова. 

Казахстан на первых же минутах забил гол в ворота Сан-Марино

Фото: akorda.kz

Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие "рандеву" завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды – уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).

Казахстан на первых же минутах забил гол в ворота Сан-Марино

Фото: zakon.kz

Казахстан на первых же минутах забил гол в ворота Сан-Марино

Фото: akorda.kz

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