Казахстан на первых же минутах забил гол в ворота Сан-Марино

Сборная Казахстана по футболу встретилась 17 ноября на отборочном матче Чемпионата Европы 2024 года с командой Сан-Марино в Астане. Автором первого гола стал Ислам Чесноков. Поддержать спортсменов прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Захватывающее видео первого гола, который удалось забить Исламу Чеснокову, разместили в Instagram.

Вместе с Токаевым на матче в этот раз присутствуют Димаш Кудайберген, Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова.

Фото: akorda.kz

Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие "рандеву" завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды – уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).

Фото: zakon.kz