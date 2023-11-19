Боксер Сакен Бибосынов стал победителем Спартакиады

Сакен Бибосынов победил Санжара Ташкебая и стал победителем Спартакиады, сообщает Zakon.kz.

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В финале в весе до 51 кг он победил решением судей своего принципиального соперника Санжара Ташкенбая, пишет Sportarena.

"Я доказал, что являюсь сильным боксером. Санжар – тоже хороший боксер, но он был не готов к бою. В ринге мы соперники, но в жизни друзья и братья. Наша цель – высоко поднимать флаг Казахстана. Впереди я намерен взять лицензию на Олимпиаду в Париж. У меня уже есть "бронза", – заявил после боя Бибосынов.

Он рассказал, что сейчас нацелен на "золото", и попросил болельщиков поддержать его.

