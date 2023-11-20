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Бельгиец Лукаку оформил покер и установил рекорд отбора на Евро

Футбол Рекорд Евро Фото: Instagram/romelulukaku
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил новый рекорд квалификационных матчей на турнирах чемпионата Европы, забив четыре гола в ворота команды Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

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30-летний бельгийский нападающий стал новым рекордсменом квалификации Евро. Он забил 14 мячей на отборочном этапе европейского первенства 2024 года. Лукаку отметился данным показателем, после покера в ворота азербайджанской дружины, в рамках 8-го тура отборочных матчей к Евро-2024.

Футбол Новый рекорд

Фото: Instagram/romelulukaku

Ромелу забил четыре гола в первом тайме поединка против Азербайджана, став автором взятий ворот на 17, 26, 30 и 37-х минутах. Тем самым, Лукаку в нынешнем отборочном этапе забил 14 голов и занимает первое место в списке лучших снайперов квалификации, опережая Криштиану Роналду, в активе которого 10 мячей.

К тому же Ромелу Лукаку обновил показатели, принадлежавшие игроку сборной Северной Ирландии Дэвиду Хили (Евро-2008) и поляку Роберту Левандовски (Евро-2016). На их счету было по 13 мячей.

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