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Первый гол в матче Казахстан –Словения

Первый гол в мачте Казахстан-Словения Фото: скриншот с видео
В ворота сборной Казахстана хозяева поля забили первый гол с пенальти, сообщает Zakon.kz.

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На 35-й минуте матча Казахстан –Словения после ряда опасных моментов у ворот подопечных Магомеда Адиева хозяева поля забили первый гол. Счет – 1:0.

Ранее футболисты Словении четыре раза атаковали ворота казахстанской сборной. В ответ гости предприняли только одну попытку.

Главное событие для казахстанского футбола проходит в эти минуты в Любляне, Словения: сборная Казахстана отстаивает свое право на участие в Евро-2024 впервые в истории. На поле эту возможность для страны отстаивают Шацкий, Малый, Алип, Быстров, Куат, Чесноков, Самородов, Вороговский, Оразов, Бейсебеков, Марочкин.

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