Историческое событие: мачт Казахстан-Словения стартовал в Любляне

Впервые сборная Казахстана находится в шаге от исторического события, выхода на Чемпионат Европы. Решающий мачт против сборной Словении начался на выезде, в Любляне, сообщает Zakon.kz.

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Поистине, исторический мачт начался в Любляне для казахстанской сборной. В шаге от участия в Евро-2024 наши футболисты отстаивают шанс на чужом поле. К тому же, в с серьезными потерями в составе: травмированы капитан сборной Асхат Тагыберген и лучший бомбардир "ястребов" Бахтиер Зайнутдинов.





Фото: пресс-служба Федерации футбола





В составе казахстанской сборной на поле вышли:

Иогрь Шацкий

Ян Вороговский

Нуралы Алип

Александр Марочкин

Сергей Малый

Владимир Быстров

Рамазан Оразов

Исламбек Куат

Абзал Бейсебеков

Ислам Чесноков

Максим Самородов.





Свисток прозвучал в назначенное время, матч начался во время.



