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Первый гол в матче: Казахстан – Греция

Первый гол в матче: Казахстан – Греция, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 00:54 Фото: qazsporttv.kz
На восьмой минуте матча Казахстан – Греция в ворота подопечных Магомеда Адиева хозяева поля забили первый гол с пенальти. Счет – 1:0.

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Первый гол забил игрок сборной Греции Анастасиос Бакасетас. 

Главное событие для казахстанского футбола проходит в эти минуты в Афинах, Греция: сборная Казахстана отстаивает свое право на участие в Чемпионате Европы.

На поле эту возможность для страны отстаивают Игорь Шацкий, Темирлан Ерланов, Сергей Марочкин, Марат Быстров, Ян Вороговский, Багдат Каиров, Эльхан Астанов, Бахтиер Зайнутдинов, Абзал Бейсебеков, Ислам Чесноков и Максим Самородов.

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