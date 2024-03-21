Первый гол в матче: Казахстан – Греция

На восьмой минуте матча Казахстан – Греция в ворота подопечных Магомеда Адиева хозяева поля забили первый гол с пенальти. Счет – 1:0.

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Первый гол забил игрок сборной Греции Анастасиос Бакасетас.

Главное событие для казахстанского футбола проходит в эти минуты в Афинах, Греция: сборная Казахстана отстаивает свое право на участие в Чемпионате Европы.



На поле эту возможность для страны отстаивают Игорь Шацкий, Темирлан Ерланов, Сергей Марочкин, Марат Быстров, Ян Вороговский, Багдат Каиров, Эльхан Астанов, Бахтиер Зайнутдинов, Абзал Бейсебеков, Ислам Чесноков и Максим Самородов.