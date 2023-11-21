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Сборная Казахстана проиграла Словении

Сборная Казахстана проиграла Словении Фото: Instagram/kff_team
Исторический мачт для сборной Казахстана закончился проигрышем со счетом 1:2. За право участвовать в Евро-2024 Казахстан поборется в Лиге Наций, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Казахстана не смогла пробиться на чемпионат Европы по футболу через отборочный турнир. На последних минутах встречи сборная Словении вырвала победу, забив решающих гол в ворота подопечных Магомеда Адиева. Автором гола стал Беньямин Вербич, атаковавший ворота гостей поля на 86-й минуте.

Не смотря на поражение, для сборной Казахстана отборочный этап на Евро-2024 стал историческим и рекордным по своим показателям по количеству голов и побед в ходе матчей.


За выход на Евро-2024 сборная Казахстана продолжит борьбу в Лиге Наций.


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Мария Мельникова
Евро-2024 Казахстан Словения
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