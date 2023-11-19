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Сборная Казахстана поделилась фото из Словении перед матчем

Национальная сборная Казахстана по футболу прибыла в столицу Словении Любляну в преддверии важнейшего матча за выход на Евро-2024 против словенцев, сообщает Zakon.kz.

По прибытии Казахстанская федерация футбола в своем Instagram опубликовала фотографии и видео с игроками нашей сборной.

На 19 ноября у команды запланированы пресс-конференция и тренировки.

Решающий матч состоится в ночь с 20 на 21 ноября в 01:45 по времени Астаны на стадионе Стожице. В случае победы сборная впервые в своей истории попадет на Чемпионат Европы по футболу.

В предыдущем матче на пути к Евро-2024 наша сборная обыграла команду Сан-Марино со счетом 3:1. Словения в предыдущем матче проиграла датчанам со счетом 2:1, что дает нам шанс побороться за путевку на Чемпионат Европы.

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