Футболисты Казахстана и России могут провести товарищеский матч

Посол Казахстана в России, экс-министр спорта Даурен Абаев заявил, что наша футбольная сборная может сыграть товарищеский матч с российской дружиной при соблюдений условий международного календаря, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Данную информацию, о возможной товарищеской игре двух футбольных стран, распространило российское издание TASS.

"Конечно, проведение товарищеского матча реально. Совсем недавно состоялся товарищеский матч между нашим "Кайратом" и "Зенитом". Главное, чтобы были урегулированы вопросы с международным календарем, и тогда все возможно". Даурен Абаев, посол Казахстана в России

14 ноября многократный чемпион России "Зенит" сыграл товарищескую игру с "Кайратом" в Алматы, которая закончилась боевой ничьей – 2:2.

В начале прошлого года Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за военной ситуации на Украине. После этого россияне проводят только товарищеские матчи.







Последняя из которых состоялась 20 ноября в Волгограде, где российская команда разгромила сборную Кубы со счетом 8:0.

В свою очередь казахстанская дружина накануне не смогла завоевать путевку на чемпионат Европы 2024 года, проиграв в решающем гостевом поединке Словении – 1:2. Однако, подопечные Магомеда Адиева все еще не потеряли шансы на поездку в Германию.

Для этого нашим футболистам необходимо успешно выступить весной в раунде плей-офф Евро-2024. Вначале нас ждет гостевой полуфинал 21 марта с Грецией. В случае удачи финальный барьер с победителем второго полуфинала Грузия - Люксембург (25 марта).