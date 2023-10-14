"Кайрат" сыграл вничью с девятикратным чемпионом России

Сегодня в Алматы большой праздник футбола. В Казахстан приехал лидер российского футбола – питерский "Зенит". Посмотреть на матч приехали 20 500 зрителей, сообщает Zakon.kz.

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Счет на 8 минуте открыл лучший бомбардир чемпионата КПЛ, форвард "Кайрата" Жоао Пауло. Однако на 29 минуте "Зенит" сравнял счет – 1:1. Автором гола стал Александр Ерохин.



Во второй половине игры "Зенит" выпустил всех своих ведущих бразильских легионеров, чтоб усилить атакующий порыв гостей.

На 70-й минуте "Кайрат" снова вышел вперед, автором гола стал Офри Арад.

А на 85 минуте Густаво Мантуан помог "Зениту" вновь догнать "Кайрат", сравняв счет – 2:2.

Лучшими игроками признаны Александр Ерохин из "Зенита" и Жоао Пауло из "Кайрата".

Отметим, что экс-кайратовец Нуралы Алип в матче не участвовал в связи с тем, что он в составе сборной РК уехал в Данию.

"Зенит" – российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, девятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, восьмикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.