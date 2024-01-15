Сможет ли отдохнувший "Барыс" отыграться

"Барыс" (Астана) – "Лада" (Тольятти). 15 января, 19:30 (время Астаны)





Составители календаря сезона-2023/24 дали казахстанской команде шестидневную паузу после выездного "кошачьего дерби" в Казани, в котором "Ак Барс" выиграл по буллитам (1:0 Б).





За это время "Барыс" пропустил вперед "Адмирал" и упал на самое дно турнирной таблицы Востока, хотя по потерянным очкам астанчане все же немного впереди клуба из Владивостока.





Что касается "Лады", то пока "барсы" отдыхали, тольяттинцы успели провести две игры, и обе они не уложились в лимит основного времени: домашнее волжское дерби с ярославским "Локомотивом" завершилось поражением в серии буллитов (2:3 Б), а вот в Екатеринбурге была одержана победа в овертайме над "Автомобилистом" (4:3 ОТ).





На Урале "Лада" гостила только в минувшую субботу, поэтому результат матча в столице Казахстана во многом будет зависеть от того, хватит ли у подшефных Олега Браташа сил на встречу в Астане с восстановившим силы соперником.





Первая дуэль этих противников в рамках текущего регулярного первенства завершилась победой коллектива из Тольятти со счетом 2:1. Во втором сражении сезона эксперты Olimpbet фаворита не видят, отдавая командам практические равные шансы на успех. Победитель матча: "Барыс" – 1.89, "Лада" – 1.9 . Соответственно, достаточно высоко букмекером №1 в Казахстане оценивается вероятность овертайма в этой встрече – кэфом 3.8.



