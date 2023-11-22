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Бразилия – Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры

Бразилия-Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры Фото: Тwitter/argentina
Жарким выдалось начало матча сборных Аргентины и Бразилии. Сначала драка фанатов чуть не стала причиной отмены игры, затем на поле сцепились игроки двух команд, сообщает Zakon.kz.

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Отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Бразилии начался на 27 минут позже положенного времени. Все из-за драки фанатов, которые устроили побоище во время исполнения гимнов команд. Стычка произошла в секторе, где не было разделения на болельщиков гостей поля и его хозяев. Аргентинцы сначала подрались с фанатами бразильской сборной, затем и с полицейскими, которые, к слову, применили для успокоения буйных зрителей дубинки.


Капитан аргентинской сборной Лионель Месси увел команду с поля во время конфликта в раздевалку. К слову, футболисты сборной попытались утихомирить болельщиков, но это оказалось делом непростым. В ходе потасовки были сломаны кресла, между трибунами летали различные предметы.

Свисток судьи прозвучал почти на полчаса позже назначенного изначально времени.

Однако одной дракой болельщиков встреча не ограничилась, и во время разминки капитан аргентинской сборной Месси сцепился с бразильцем Родригу. Между футболистами произошел конфликт, и они агрессивно и на повышенных тонах поговорили о чем-то.


На данный момент счет игры составляет 1:0 в пользу Аргентины. Судьи назначили дополнительное время матча.

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