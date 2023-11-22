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Жансая Абдумалик задумалась о качествах идеальной невестки

Жансая Абдумалик келин ответ Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Титулованная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик, отвечая на вопросы подписчиков, высказалась о жизни келин, сообщает Zakon.kz.

23-летняя Абдумалик в Instagram-Stories решила ответить на вопрос: "Какими качествами должна обладать образцовая келин?".

По ее словам, этот вопрос заставил задуматься.

"Если честно, у меня нет на это ответа, потому что для многих понятие хорошей домохозяйки разное. Вот я в базовом представлении людей о домохозяйке точно далека от верхушки топа. Да, у нас дома все чисто, все по местам и так далее, но я могу запросто проспать до обеда, так как я соня". Жансая Абдумалик
Жансая Абдумалик ответ

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

В дополнении она отметила, что с трудом просыпается ранним утром.

"И мне очень повезло с мужем, он меня не пилит за это. Мол, почему нет завтрака или обеда. Он радуется, что я выспалась. Конечно, можно вставать в шесть утра и стоять с готовыми блинами и сырниками, но не знаю... По мне, все нужно делать по желанию, а не через силу".Жансая Абдумалик

Завершая ответ, Абдумалик дала пару советов интернет-пользователям.

"Может быть, я дойду до такого уровня, но, как говорится, всему свое время. В общем, ваш дом – ваши правила. Будьте гибче и проще, любите друг друга, тогда все будет хорошо. Да, не все мы идеальны. В этом и есть наша изюминка".Жансая Абдумалик

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