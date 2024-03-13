Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жансая Абдумалик похвасталась идеальным мужем

Жансая Абдумалик похвасталась идеальным мужем, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 19:35 Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик опубликовала редкий снимок с супругом и трогательно поздравила его с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение она опубликовала 13 марта 2024 года на странице в Instagram.

"С днем рождения самого заботливого и любящего мужчину, которого я знаю. Я благодарна, что ты рядом. Люблю тебя", – говорится в подписи к совместному снимку.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 19:35
Жансая Абдумалик задумалась о качествах идеальной невестки
, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 19:35

24 апреля 2023 года Абдумалик опубликовала свадебные фото. Ее супругом стал 34-летний Нурахмет Нуриев, который с 1 декабря является председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс".

Позднее она рассказала, что с будущим супругом их познакомил общий друг.

Читайте также

штормовое предупреждение
Туман, пыльная буря, гололед и снегопад ожидаются в Казахстане в четверг
Бесплатная стажировка за границей по Болашаку, обновлен список профессий
Бесплатная стажировка за границей по "Болашаку": обновлен список профессий
Наурыз по-новому: станет ли больше праздничных выходных у казахстанцев
Наурыз по-новому: станет ли больше праздничных выходных у казахстанцев
Анастасия Московчук
Абдумалик Жансая Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: