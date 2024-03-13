Жансая Абдумалик похвасталась идеальным мужем

Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик опубликовала редкий снимок с супругом и трогательно поздравила его с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение она опубликовала 13 марта 2024 года на странице в Instagram.

"С днем рождения самого заботливого и любящего мужчину, которого я знаю. Я благодарна, что ты рядом. Люблю тебя", – говорится в подписи к совместному снимку.

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24 апреля 2023 года Абдумалик опубликовала свадебные фото. Ее супругом стал 34-летний Нурахмет Нуриев, который с 1 декабря является председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс".

Позднее она рассказала, что с будущим супругом их познакомил общий друг.