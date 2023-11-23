Экс-директор "Тобола" намерен подать в суд на совладельца клуба

В казахстанском футболе может вспыхнуть скандал европейского масштаба, и может его устроить бывший генеральный директор костанайского "Тобола" Андрей Канчельскис. Российский специалист рассказал, что его уволили, пока он находился в отпуске, сообщает Zakon.kz.

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54-летний экс-игрок "Манчестер Юнайтед" узнал о своей отставке, находясь на отдыхе, когда пресс-служба костанайцев 23 ноября объявила об этом официально. Спустя время Канчельскис в беседе изданию Championat прокомментировал эту новость:

"Я покинул "Тобол"? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал. Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает черные дела? Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября, и будем разбираться". Андрей Канчельскис

Слухи об отставке Канчельскиса шли на протяжении последних двух месяцев. Однако все это время распространяющуюся в Сети информацию российский специалист неоднократно опровергал.

"Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моем увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится. Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и еще некоторых людей, которые работают в "Тоболе". Это уже серьезное дело, теперь они будут за это отвечать". Андрей Канчельскис

Изменения на главных постах в "Тоболе" начались сразу после финала Кубка Казахстана-2023, который достался костанайской команде после победы над чемпионом страны "Ордабасы" – 1:0. После того памятного матча ушел в отставку сербский тренер Милич Чурчич. И вот второй уход – уже в лице генерального директора Андрея Канчельскиса.



Россиянин проработал в должности директора ФК "Тобол" всего четыре месяца, хотя его предварительное соглашение с клубом был рассчитано до конца 2023 года.

"Тобол" в этом сезоне закончил чемпионат КПЛ на восьмой позиции, неплохо выступил в Лиге конференций УЕФА, и напоследок стал победителем Кубка республики, за что получил путевку в Лигу Европы на будущий год.