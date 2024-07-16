Экс-директора "Тобола" отправили в нокаут в московском баре

Андрей Канчельскис, который в прошлом году руководил казахстанским футбольным клубом "Тобол", подрался в одном из заведений Москвы после финала Евро-2024. В ходе инцидента он потерял сознание после удара одного из посетителей бара, сообщает Zakon.kz.

Инцидент с участием главного тренера кыргызской команды "Мурас Юнайтед" Канчельскиса произошел после просмотра финала чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Англией в ночь на 15 июля. Российский специалист и один из посетителей бара подрались по неизвестным причинам.



По сведениям некоторых источников, экс-футболист "Манчестер Юнайтед" первым нанес удар, после чего последовал ответный ход от оппонента, который уложил Канчельскиса в нокаут. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако от госпитализации потерпевший отказался.





Немного позже правоохранители Москвы передали, что в ходе этого инцидента у Канчельскиса пробито веко и разбита голова.

Вскоре и сам Андрей Канчельскис подтвердил информацию об этом конфликте.

"Да, подрался в баре с одним человеком. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера. Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров. Повздорили, дал ответ и отпор. Не волнуйтесь, не из-за финала Евро подрались. Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию написал. Что дальше и как, наше личное дело, не хочется это как-то афишировать. Возможен суд, буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона". Андрей Канчельскис

Ровно год назад Андрей Канчельскис был назначен директором костанайского клуба "Тобол". Проработав чуть меньше полугода, он покинул команду со скандалом.