"Барыс" прервал трехматчевую серию поражений
13 ноября в Нижнекамске состоялся дебют в КХЛ нападающего Абая Мангисбаева. Также впервые за долгий срок на лед вышел форвард Максим Мухаметов, который занял место в тройке с хорошо знакомыми Алиханом Омирбековым и Батырланом Муратовым.
В стартовом отрезке чуть активнее действовали хозяева, которые создали у чужих ворот несколько неплохих моментов. В одном из них шайба чудом не пересекла линию ворот – надежно сыграли Никита Бояркин и Антон Бурдасов. "Барыс" воспользовался по сути своим единственным шансом за период. Алихан Омирбеков убежал в отрыв по правому борту и переиграл Филлипа Долганова в ближнем бою.
Во втором периоде "Нефтехимик" полностью контролировал ход встречи. Астанчане же вновь старались подловить соперников на контратаке. Следующее взятие ворот зрители увидели только в начале заключительной трети – Жан-Себастьен Ди распечатал ворота гостей. Далее встреча перешла в овертайм, где Кирилл Панюков после отличной передачи Алихана Асетова принес своей команде победу и прервал трехматчевую серию поражений казахстанского коллектива.
"Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1):
- 0:1 – 18:31 Омирбеков (Муратов, Гайтамиров). В равенстве
- 1:1 – 41:14 Ди (Белозёров, Барбер). В равенстве
- 1:2 – 61:39 Панюков (Асетов, Камалов). В равенстве
Вратари: Долганов – Бояркин
Штраф: 0:2 (0:0, 0:0, 0:2, 0:0).
15 ноября подопечные Галыма Мамбеталиева в Уфе сыграют с "Салаватом Юлаевым".
Ранее сообщалось, что третье подряд поражение потерпел "Барыс" в матче КХЛ.