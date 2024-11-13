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"Барыс" прервал трехматчевую серию поражений

Барыс прервал серию поражений, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 00:08 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" на выезде сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком" в матче Континентальной хоккейной лиги. Букмекеры и специалисты фаворитом противостояния считали российский клуб, сообщает Zakon.kz.

13 ноября в Нижнекамске состоялся дебют в КХЛ нападающего Абая Мангисбаева. Также впервые за долгий срок на лед вышел форвард Максим Мухаметов, который занял место в тройке с хорошо знакомыми Алиханом Омирбековым и Батырланом Муратовым.

В стартовом отрезке чуть активнее действовали хозяева, которые создали у чужих ворот несколько неплохих моментов. В одном из них шайба чудом не пересекла линию ворот – надежно сыграли Никита Бояркин и Антон Бурдасов. "Барыс" воспользовался по сути своим единственным шансом за период. Алихан Омирбеков убежал в отрыв по правому борту и переиграл Филлипа Долганова в ближнем бою.


Во втором периоде "Нефтехимик" полностью контролировал ход встречи. Астанчане же вновь старались подловить соперников на контратаке. Следующее взятие ворот зрители увидели только в начале заключительной трети – Жан-Себастьен Ди распечатал ворота гостей. Далее встреча перешла в овертайм, где Кирилл Панюков после отличной передачи Алихана Асетова принес своей команде победу и прервал трехматчевую серию поражений казахстанского коллектива.

"Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1):

  • 0:1 – 18:31 Омирбеков (Муратов, Гайтамиров). В равенстве
  • 1:1 – 41:14 Ди (Белозёров, Барбер). В равенстве
  • 1:2 – 61:39 Панюков (Асетов, Камалов). В равенстве

Вратари: Долганов – Бояркин

Штраф: 0:2 (0:0, 0:0, 0:2, 0:0).

15 ноября подопечные Галыма Мамбеталиева в Уфе сыграют с "Салаватом Юлаевым".

Ранее сообщалось, что третье подряд поражение потерпел "Барыс" в матче КХЛ.

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