Знаменитого бразильского футболиста Алвеса могут посадить в тюрьму на девять лет

Испанская прокуратура запросила девять лет тюрьмы для одного из самых титулованных футболистов планеты Дани Алвеса по делу об изнасиловании. Обвинение также настаивает на выплате денежной компенсации потерпевшей в размере 150 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

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Экс-игрок "Барселоны" и сборной Бразилии уже почти год находится за решеткой по обвинению в изнасиловании женщины. Инцидент, в котором обвиняют футболиста, произошел в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Спустя некоторое время Алвесу предъявили обвинения, его взяли под стражу. Следствие шло 11 месяцев, футболист неоднократно менял показания.

Как сообщает EFE, на прошлой неделе расследование завершилось. Испанская прокуратура требует девять лет лишения свободы для бразильского игрока.





Фото: Instagram/danialves

Помимо этого, обвинение запросило моральную компенсацию для 21-летней потерпевшей в размере 150 тыс. евро. По утверждению прокуратуры, молодая женщина после инцидента страдает посттравматическим стрессовым расстройством и проходит психиатрическое лечение.

40-летний Дани Алвес считается одним из самых титулованных игроков мирового футбола. В его активе более 40 трофеев и званий на различном уровне, как на клубном, так и на уровне бразильской сборной.

Ранее в изнасилованиях обвинили также известных людей из мира кино и музыки: актера Джейми Фокса и рок-музыканта Эксла Роуза.