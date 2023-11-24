Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Знаменитого бразильского футболиста Алвеса могут посадить в тюрьму на девять лет

Футбол Суд 9 лет Фото: Instagram/danialves
Испанская прокуратура запросила девять лет тюрьмы для одного из самых титулованных футболистов планеты Дани Алвеса по делу об изнасиловании. Обвинение также настаивает на выплате денежной компенсации потерпевшей в размере 150 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Экс-игрок "Барселоны" и сборной Бразилии уже почти год находится за решеткой по обвинению в изнасиловании женщины. Инцидент, в котором обвиняют футболиста, произошел в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Спустя некоторое время Алвесу предъявили обвинения, его взяли под стражу. Следствие шло 11 месяцев, футболист неоднократно менял показания.

Как сообщает EFE, на прошлой неделе расследование завершилось. Испанская прокуратура требует девять лет лишения свободы для бразильского игрока.

Футбол Судья Наказание

Фото: Instagram/danialves

Помимо этого, обвинение запросило моральную компенсацию для 21-летней потерпевшей в размере 150 тыс. евро. По утверждению прокуратуры, молодая женщина после инцидента страдает посттравматическим стрессовым расстройством и проходит психиатрическое лечение.

40-летний Дани Алвес считается одним из самых титулованных игроков мирового футбола. В его активе более 40 трофеев и званий на различном уровне, как на клубном, так и на уровне бразильской сборной.

Ранее в изнасилованиях обвинили также известных людей из мира кино и музыки: актера Джейми Фокса и рок-музыканта Эксла Роуза.

Читайте также

Футбол Путевка Евро-2024
Казахстану надо выиграть две выездные игры на пути к Евро-2024 по футболу
Айсамал Сансызбаева завоевала серебро ЧМ-2023 по тяжелой атлетике
Айсамал Сансызбаева завоевала "серебро" ЧМ-2023 по тяжелой атлетике
Хоккей Сравнение Малкин
Лидера сборной Казахстана сравнили со звездой НХЛ
Куандык Шынасилов
Бразилия Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области
Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления