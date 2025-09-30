Рэпера Пи Дидди могут посадить в тюрьму на 11 лет

Прокуратура США запросила более 11 лет тюрьмы для рэпера Пи Дидди, обвиняемого в сексуальных преступлениях. Также ему необходимо выплатить штраф в размере 500 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky news со ссылкой на судебные документы, федеральная прокуратура просит приговорить американского рэп-исполнителя и продюсера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди (P. Diddy), к "не менее 135 месяцам лишения свободы". Ожидается, что судья вынесет приговор рэперу во время предстоящих слушаний 3 октября в Нью-Йорке.

Летом суд отказал Пи Дидди в залоге в один миллион долларов. Адвокаты музыканта просили отпустить его из-под стражи на период до вынесения приговора. Рэпера признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Музыканту могло грозить пожизненное заключение. Суд сослался на склонность рэпера к насилию, которое подтверждают кадры 2016 года, сделанные камерами видеонаблюдения одного из отелей. На них видно, как Пи Дидди нападает на свою девушку Кэсси Вентуру.

2 июля текущего года Федеральный суд присяжных оправдал музыканта по трем из пяти пунктов обвинения. Комбса признали невиновным по самым тяжелым обвинениям – в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и в организации преступной деятельности, сообщает CNN. При этом суд присяжных признал рэпера виновным в транспортировке людей для занятия проституцией (два обвинения).

Наказание за транспортировку людей для занятия проституцией, по двум эпизодам которой Комбс был признан виновным, предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщают очевидцы процесса, услышав решение суда, Пи Дидди повернулся к присутствующим в зале и захлопал в ладоши.

Изначально сообщалось, что суд присяжных не смог достичь согласия по самому серьезному обвинению в организации преступной группировки (рэкете). Именно по этому обвинению музыканту грозило пожизненное заключение. При этом Пи Дидди не признал себя виновным ни по одному пункту. Его адвокаты отрицают, что какие-либо его сексуальные действия с женщинами, находящимися в суде, были недобровольными.

В мае дело Пи Дидди оказалось под угрозой срыва из-за исчезновения свидетельницы. Как отмечало издание Deadline, за несколько часов до начала судебного разбирательства по делу рэпера с ней не смогли связаться. В материалах она упоминалась как "потерпевшая-3". Источники издания в правоохранительных органах предположили, что женщина могла скрыться из-за опасений за свою жизнь.

Ожидалось, что процесс продлится минимум восемь недель. В середине мая завершился первый этап отбора коллегии присяжных. Стороны обвинения и защиты выступили с вступительными словами.

Тогда суд заслушал показания двух свидетелей, а присяжным показали видео нападения Шона Комбса на бывшую девушку Кассандру "Кэсси" Вентуру. Она является ключевым свидетелем по делу.

После ареста американского рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди (P. Diddy), которому предъявили обвинения в насилии и торговле людьми, в Сети стали появляться шокирующие подробности. Вечеринки с оргиями, запрещенные вещества, похищения людей.

В начале сентября стали известно, что американский рэп-исполнитель и продюсер Пи Дидди был назван организатором убийства рэпера Тупака Шакура и покушения на основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта.