Три медали завоевали юные казахстанские шахматисты на чемпионате мира

На детско-юношеском чемпионате мира в Монтесильвано (Италия) юные казахстанские шахматисты завоевали три медали, сообщает Zakon.kz.

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Среди девочек не старше 2009 года рождения серебряную медаль завоевала Эльназ Калиахмет из Алматы.

В самой престижной группе (старшие юноши 2005 года рождения и моложе) Алдияр Ансат из Астаны завоевал бронзовую медаль.

"7 побед, 3 ничьих всего при одном поражении – гроссмейстерский результат в таком трудном чемпионате", - говорится на сайте Казахстанской федерации шахмат.

Третью медаль – бронзу завоевала 16-летняя Алуа Нурманова. Она обыграла шедшую на первом месте Александру Шведову (ФИДЕ).