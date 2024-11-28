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Юные шахматисты Казахстана произвели фурор на чемпионате мира

Шахматы Чемпион мира 2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 12:47 Фото: Instagram/drs_kz
В городе Монтесильвано (Италия) завершился чемпионат мира по шахматам среди кадетов (U8 – U12), где казахстанцы Аланна Бериккызы и Марк Смирнов стали победителями этого турнира, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, в этом году наши шахматисты добились выдающихся результатов. В категории до 10 лет Аланна Бериккызы завоевала "золото", завершив турнир с результатом 9,5 очка из 11. В этой категории приняли участие 100 лучших шахматистов мира.

Шахматы Чемпион мира 2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 12:47

Фото: Instagram/drs_kz

Аланна в 2023 году выиграла мировое первенство по классическим шахматам в категории до 9 лет. Таким образом, она стала двукратной чемпионкой мира.

Среди юношей в категории до 12 лет Марк Смирнов набрал наибольшее количество очков (10 из 11) и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Шахматы Чемпион мира, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 12:47

Фото: Instagram/drs_kz

Еще одна спортсменка казахстанской сборной, Ханзада Аманжол, стала серебряным призером в категории до 12 лет.

В ЧМ-2024, который проходил на Апеннинском полуострове, приняли участие 710 шахматистов из 77 стран.

В общекомандном зачете наши шахматисты заняли 1 место, завоевав 2 золотые и 1 серебряную медали. За нами расположились представители Китая (2 "золота" и 1 "бронза"), а тройку призеров замкнули шахматисты Индии ("золото" и "бронза").

Тем временем в ночь на 28 ноября английский "Ливерпуль" обыграл "Реал" и вернул себе лидерство в Лиге чемпионов УЕФА.

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