В Эр-Рияде открыли музей португальской футбольной звезды Роналду

Капитан сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду удостоен еще одной чести в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В знак почета и уважения там открыт музей Роналду с его восковой фигурой, сообщает Zakon.kz.

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Информацию о данном событии распространил сам футболист в своих соцсетях. Роналду лично посетил открывшийся музей.

38-летний португалец стал одним из первых посетителей музея с ультрасовременной галереей, где можно увидеть самые важные моменты его футбольной карьеры.



"Это моя история. От Мадейры до Саудовской Аравии". Криштиану Роналду

Презентация музея произошла после очередной блистательной игры Роналду в чемпионате Саудовской Аравии, где его "Аль-Наср" обыграл "Аль-Охдуд" со счетом 3:0. А сам португальский форвард оформил дубль и продолжил возглавлять гонку снайперов первенства с активом 15 мячей.

Данная результативность помогло Криштиану отметиться очередным рекордом в его блестящей карьере. Он достиг рубежа "60+ очков", забив к этому часу 48 голов и сделав 13 ассистов в матчах за "Аль-Наср" и сборную Португалии в 2023 году. Этого рекорда Роналду добился 10-й раз в своей карьере.