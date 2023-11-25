Роналду набрал "60+ очков" за год и повторил свой рекорд в десятый раз
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Данных цифр португальский форвард достиг после своего дубля в поединке чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Охдудом", где его команда была сильнее соперника со счетом 3:0. Тем самым, Роналду к этой минуте накопил 48 голов и 13 ассистов в матчах за "Аль-Наср" и сборную Португалии в 2023 году.
Капитан "Аль-Насра" сумел добраться до рубежа "60+ очков" впервые за последние 5 лет.
2010 ✅— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 24, 2023
2011 ✅
2012 ✅
2013 ✅
2014 ✅
2015 ✅
2016 ✅
2017 ✅
2018 ✅
2023 ✅
With a brace against Al-Akhdoud, Cristiano Ronaldo now has 60+ goal contributions (48 goals, 13 assists) in a calendar year for the 10th time. 💪 pic.twitter.com/nEBbXLrS1u
До этого времени Роналду достигал данного показателя 9 раз, абсолютным рекордом которого является 2013 год. Тогда он набрал 84 очка (69+15).
Накануне Криштиану Роналду провел 13-ую встречу за свою команду в нынешнем сезоне. И с активом в 15 голов португалец единолично лидирует в списке лучших снайперов первенства. А его дружина располагается на второй позиции турнирной таблицы, набрав 34 очка. "Аль-Наср" уступает всего одно очко "Аль-Хилялу".