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Роналду набрал "60+ очков" за год и повторил свой рекорд в десятый раз

Футбол Рекорд Игрока Фото: Instagram/cristiano
Лидер сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в 10-й раз в своей карьере продемонстрировал больше 60-ти голевых действий за текущий год, сообщает Zakon.kz.

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Данных цифр португальский форвард достиг после своего дубля в поединке чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Охдудом", где его команда была сильнее соперника со счетом 3:0. Тем самым, Роналду к этой минуте накопил 48 голов и 13 ассистов в матчах за "Аль-Наср" и сборную Португалии в 2023 году.


Капитан "Аль-Насра" сумел добраться до рубежа "60+ очков" впервые за последние 5 лет.

До этого времени Роналду достигал данного показателя 9 раз, абсолютным рекордом которого является 2013 год. Тогда он набрал 84 очка (69+15).

Накануне Криштиану Роналду провел 13-ую встречу за свою команду в нынешнем сезоне. И с активом в 15 голов португалец единолично лидирует в списке лучших снайперов первенства. А его дружина располагается на второй позиции турнирной таблицы, набрав 34 очка. "Аль-Наср" уступает всего одно очко "Аль-Хилялу".

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