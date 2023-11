Роналду набрал "60+ очков" за год и повторил свой рекорд в десятый раз

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Данных цифр португальский форвард достиг после своего дубля в поединке чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Охдудом", где его команда была сильнее соперника со счетом 3:0. Тем самым, Роналду к этой минуте накопил 48 голов и 13 ассистов в матчах за "Аль-Наср" и сборную Португалии в 2023 году.

Капитан "Аль-Насра" сумел добраться до рубежа "60+ очков" впервые за последние 5 лет.

2010 ✅

2011 ✅

2012 ✅

2013 ✅

2014 ✅

2015 ✅

2016 ✅

2017 ✅

2018 ✅

2023 ✅



With a brace against Al-Akhdoud, Cristiano Ronaldo now has 60+ goal contributions (48 goals, 13 assists) in a calendar year for the 10th time. 💪 pic.twitter.com/nEBbXLrS1u