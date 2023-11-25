Роналду набрал "60+ очков" за год и повторил свой рекорд в десятый раз

Лидер сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в 10-й раз в своей карьере продемонстрировал больше 60-ти голевых действий за текущий год, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Данных цифр португальский форвард достиг после своего дубля в поединке чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Охдудом", где его команда была сильнее соперника со счетом 3:0. Тем самым, Роналду к этой минуте накопил 48 голов и 13 ассистов в матчах за "Аль-Наср" и сборную Португалии в 2023 году.





Капитан "Аль-Насра" сумел добраться до рубежа "60+ очков" впервые за последние 5 лет.

2010 ✅

2011 ✅

2012 ✅

2013 ✅

2014 ✅

2015 ✅

2016 ✅

2017 ✅

2018 ✅

2023 ✅



With a brace against Al-Akhdoud, Cristiano Ronaldo now has 60+ goal contributions (48 goals, 13 assists) in a calendar year for the 10th time. 💪 pic.twitter.com/nEBbXLrS1u — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 24, 2023

До этого времени Роналду достигал данного показателя 9 раз, абсолютным рекордом которого является 2013 год. Тогда он набрал 84 очка (69+15).

Накануне Криштиану Роналду провел 13-ую встречу за свою команду в нынешнем сезоне. И с активом в 15 голов португалец единолично лидирует в списке лучших снайперов первенства. А его дружина располагается на второй позиции турнирной таблицы, набрав 34 очка. "Аль-Наср" уступает всего одно очко "Аль-Хилялу".