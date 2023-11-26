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"Арсенал" в чемпионате АПЛ обошел "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"

футбольный матч Фото: скриншот видео
Лондонский клуб поднялся на первую строчку Английской премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

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Поднятся на первую строчку команде помогла ничья в матче "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" (1:1).


Сам же "Арсенал" одолел "Брентфорд" в гостях со счетом 1:0 и после 13 туров возглавила таблицу АПЛ.


На счету "Арсенала" 30 очков. "Ман Сити" отстает на 1 балл, "Ливерпуль" – на 2.

турнирная таблица

Фото: скриншот

За ними идут "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" с 26 и 25 очками соответственно после 12 игр.

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