"Арсенал" в чемпионате АПЛ обошел "Манчестер Сити" и "Ливерпуль"

Лондонский клуб поднялся на первую строчку Английской премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

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Поднятся на первую строчку команде помогла ничья в матче "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" (1:1).





Сам же "Арсенал" одолел "Брентфорд" в гостях со счетом 1:0 и после 13 туров возглавила таблицу АПЛ.





На счету "Арсенала" 30 очков. "Ман Сити" отстает на 1 балл, "Ливерпуль" – на 2.

Фото: скриншот

За ними идут "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" с 26 и 25 очками соответственно после 12 игр.