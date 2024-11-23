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Казахстан выиграл два забега на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Казахстан выиграл два забега на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 06:56 Фото: НОК РК
Нагано (Япония) принимает первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. В стартовый день соревнования прошли в двух дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, медали были разыграны на дистанциях 500 и 1500 метров. Наша страна в этих видах была представлена только в дивизионе B.

Кристина Силаева выиграла соревнования на дистанции 500 м. Инесса Шумекова стала 15-й, Маргарита Галиева – 18-й, Дарья Важенина – 20-й.

У мужчин в этом виде программы Евгений Кошкин показал четвертый результат. Алтай Жардембекулы финишировал 11-м, Никита Важенин только 20-м.

Надежда Морозова стала лучшей в забегах на 1500 м. У Кристины Шумековой в финишном протоколе 15 место, а у Марии Деген – 22-е.

В мужских соревнованиях на дистанции 1500 метров Нуралы Акжол стал 29-м, а Роман Биназаров – 31-м.

Ранее женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту, который стартовал 15 ноября в японском городе Хатинохе.

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