"МЮ" первым добрался до рубежа "500 сухих матчей" в АПЛ

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

"Манкунианцы" достигли отметки в "500 сухих матчей" после того, как накануне переиграли на выезде "Эвертон" со счетом 3:0, в рамках 13-го тура чемпионата АПЛ.

Тем самым, команда Эрика тен Хага первой добралась до рекордной отметки, что ранее никому не удавалось.

Manchester United are the first side to keep 500 clean sheets in the Premier League.



History makers. 🧤 pic.twitter.com/HXUv5OFqqy