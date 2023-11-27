"МЮ" первым добрался до рубежа "500 сухих матчей" в АПЛ

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" провел 500 игр без пропущенных голов с момента образования Английской премьер-лиги. Ранее такого рекорда не достигала ни одна из британских команд, сообщает Zakon.kz.

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"Манкунианцы" достигли отметки в "500 сухих матчей" после того, как накануне переиграли на выезде "Эвертон" со счетом 3:0, в рамках 13-го тура чемпионата АПЛ.





Тем самым, команда Эрика тен Хага первой добралась до рекордной отметки, что ранее никому не удавалось.

Manchester United are the first side to keep 500 clean sheets in the Premier League.



History makers. 🧤 pic.twitter.com/HXUv5OFqqy — Squawka (@Squawka) November 26, 2023

Теперь в погоне за "красными дьяволами" стоят три английских коллектива: "Челси" (476), "Ливерпуль" (460) и "Арсенал" (456).

Вдобавок к этому, "МЮ" немного улучшил свои показатели в турнирной таблице английского первенства, выиграв 5 из 6-ти последних матчей. С 7 октября "манкунианцы" проиграли только "МанСити" (0:3).

К данной минуте подопечные Тен Хага располагаются на 6-ой позиции таблицы чемпионата АПЛ (24 балла), а лидирует "Арсенал" (30 очков).

