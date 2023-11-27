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"МЮ" первым добрался до рубежа "500 сухих матчей" в АПЛ

Футбол Рекорд АПЛ Фото: Instagram/manchesterunited
Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" провел 500 игр без пропущенных голов с момента образования Английской премьер-лиги. Ранее такого рекорда не достигала ни одна из британских команд, сообщает Zakon.kz.

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"Манкунианцы" достигли отметки в "500 сухих матчей" после того, как накануне переиграли на выезде "Эвертон" со счетом 3:0, в рамках 13-го тура чемпионата АПЛ.


Тем самым, команда Эрика тен Хага первой добралась до рекордной отметки, что ранее никому не удавалось.

Теперь в погоне за "красными дьяволами" стоят три английских коллектива: "Челси" (476), "Ливерпуль" (460) и "Арсенал" (456).

Вдобавок к этому, "МЮ" немного улучшил свои показатели в турнирной таблице английского первенства, выиграв 5 из 6-ти последних матчей. С 7 октября "манкунианцы" проиграли только "МанСити" (0:3). 

К данной минуте подопечные Тен Хага располагаются на 6-ой позиции таблицы чемпионата АПЛ (24 балла), а лидирует "Арсенал" (30 очков).

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