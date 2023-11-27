Казахстанец завоевал "золото" ЧМ-2023 по карате и сделал предложение девушке

Темиртауский каратист Никита Гарас накануне в Алматы стал чемпионом мира 2023 года по киокушинкай-кан. Спустившись с подиума призеров, он сделал предложение своей возлюбленной по имени Августина, сообщает Zakon.kz.

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Новоиспеченный чемпион по киокушинкай-кан карате не стал надолго откладывать свои планы и в присутствии организаторов мирового первенства, гостей и коллег предложил своей девушке выйти за него замуж.

Никита Гарас стал одним из главных звезд в составе сборной Казахстана на завершившемся ЧМ-2023 по киокушинкай-кан карате в Алматы.

В заключительный день соревнований 27-летний темиртауский каратист принес шестое "золото" в копилку казахстанской сборной. Он не имел себе равных в весовой категории свыше 85 кг.

Никита подытожил блестящее выступление хозяев татами на мировом первенстве, где наши каратисты заработали 115 медалей различного достоинства. Такой результат позволил казахстанской команде выиграть общий зачет ЧМ-2023, обойдя Россию и Японию.