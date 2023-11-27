Казахстанские кикбоксеры отлично выступили на ЧМ-2023 в Португалии

Сборная Казахстана по кикбоксингу завоевала 22 награды на мировом первенстве, который завершился накануне в португальском городе Албуфейре, сообщает Zakon.kz.

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В итоговом протоколе мирового чемпионата сборная Казахстана записала на свой общий зачет пять золотых, пять серебряных и 12 бронзовых медалей. В соревнованиях приняли участие 573 кикбоксера из 70 стран мира.

Фото: Instagram/committee_sport

Участники португальского ЧМ-2023 определяли лучших по четырем разделам кикбоксинга: фулл-контакт, лоу-кик, К1 и кик-лайт. И во всех этих дисциплинах казахстанцы были в списке призеров.

Фулл-контакт: Маргулан Айдарулы (75 кг) – первое место. Данияр Жарасов (54 кг), Аслан Асылбеков (57 кг), Мақсат Усып (71 кг) и Тимур Ганза (81 кг) – у всех четверых "серебро". На третьей строчке турнира оказались Динмухамед Баймуратов (51 кг) и Батырхан Куандыков (67 кг).

Фото: Instagram/committee_sport

Лоу-кик: Диас Карманов (57 кг) – чемпион мира, Алихан Оздоев (67 кг) – "серебро", Алина Тулегенова (52 кг), Бибарыс Сауханбек (60 кг) и Шара Хамзина (65 кг) – "бронза".

К1: Золотые медали завоевали Нурсултан Жумабаев (51 кг), Арсен Сойырқас (54 кг) и Нұрдаулет Қалшора (57 кг). Третье место досталось Чингисхану Тлемисову (63,5 кг), Берику Калыкову (71 кг), Руслану Степанову (81 кг), Гулбану Саматовой (70 кг) и Салавату Рахимзанову (91 кг).

Кик-лайт: Призовую тройку закрыли Мереке Жунисова (+70 кг) и Фазлиддин Сафаров (+91 кг).