Казахстанские шахматисты везут на Родину девять золотых медалей с ЧМ-2026

В городе Врнячка-Банье (Сербия) завершилось мировое первенство FIDE по рапиду и блицу среди юношей, где сборная Казахстана завоевала девять наград высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

На ЧМ-2026 приехали 450 молодых шахматистов из 40 стран, которые соревновались за звание лучших в шести возрастных категориях, от 8-ми до 18 лет, как в открытой категории – open (мальчики и девочки вместе), и девочки отдельно (Girls).

Гимн Казахстана в Сербии прозвучал девять раз. В категории рапид "золото" чемпионата мира заслужили Аслан Ендибаев (O8), Аделина Нұрханқызы (G10), Рамазан Төлеген (O12), Елназ Қалиахмет (G16) и Алдияр Аңсат (O18).

А в дисциплине блиц на высшую ступень пьедестала почета поднялись Венера Жакишева (G8), Алиша Бисалиева (G10), Алдияр Жарас (O14) и Зарина Нұрғалиева (G18).

Фото: fide.com

Cамых ярким и запоминающим моментом ЧМ-2026 стала победа в открытой категории U-18 юного вундеркинда из России – Романа Шогджиева.

11-летний международный мастер одержал сенсационную победу над более старшими и опытными соперниками.

