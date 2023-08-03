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Казахстанские таеквондисты с триумфом вернулись на родину с ЧМ-2023

Таеквондо 2 место Командный зачет Фото: Instagram/taekwondo_gtf.kz
Сборная Казахстана по таеквондо среди взрослых, молодежи и юниоров успешно выступила на мировом первенстве, которое завершилось в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

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На Чемпионат мира по таеквондо GTF приехали 980 лучших спортсменов из 27 стран. В течение четырех дней на шести доянгах (площадки для состязаний) проходили жаркие бои, в которых казахстанцы были в числе лучших.

Таеквондо 2 место Командный зачет

Фото: Instagram/taekwondo_gtf.kz

Практически во всех дисциплинах казахстанские таеквондисты были в списке чемпионов и призеров, что медали невозможно было посчитать. Казахстанские юниоры вовсе были на первых ролях мирового первенства, опередив своих соперников во многих весовых категориях.

Таеквондо 2 место Командный зачет

Фото: Instagram/taekwondo_gtf.kz

В итоге, суммируя все показатели и достижения, представители казахстанской дружины заняли второе общекомандное место в медальном зачете мирового первенства, опередив хозяев соревнований, сборную  Кыргызстана. Однако пропустили вперед себя команду России, которая с незначительным преимуществом возглавила медальный зачет.

Пока наши основные таеквондисты сражались в Бишкеке на ЧМ-2023, член студенческой сборной Казахстана Рита Бакишева положила в нашу копилку первое "золото" Универсиады в Чэнду (Китай).  

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