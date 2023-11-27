Казахстанцы завоевали "бронзу" на ЧА-2023 по пара стрельбе из лука

Казахстанские спортсмены Сагдат Дюсембаев и Нуршат Толеукасым стали бронзовыми призерами чемпионата Азии по пара стрельбе из лука в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские спортсмены Сагдат Дюсембаев и Нуршат Толеукасым замкнули призовую тройку в командном зачете (W1) на чемпионате Азии по пара стрельбе из лука, передает пресс-служба комитета по туризму и спорту МТС РК.





Фото: Instagram/committee_sport

А чемпионами Азии 2023 года стали представители Южной Кореи, на второй позиции разместилась команда Индии.



"На сегодняшний день наши спортсмены по пара стрельбе из лука довольно результативно выступают на международных соревнованиях. В этом виде спорта очень много конкуренции. Тем не менее, заработать медали на таких масштабных соревнованиях является большим достижением для наших спортсменов. Тем самым, спортсмены обновляют свои мировые рейтинги. Надеемся, что и на предстоящих соревнованиях наши лучники достигнут хороших результатов". Ерлан Суеуов, начальник команды ЦСП для лиц с ограниченными физическими возможностями

Нынешний чемпионат Азии по пара стрельбе из лука прошел с 16 по 25 ноября в Бангкоке (Таиланд). В соревнованиях приняли участие 87 спортсменов из 17-ти стран континента.

