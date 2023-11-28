Казахстанцы могут проголосовать за красивый гол Асхата Тагыбергена

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал голосование за лучший гол отборочного этапа Евро-2024. В списке из десяти номинантов есть и гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена, сообщает Zakon.kz.

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Асхат Тагыберген забил красивый гол в ворота сборной Дании в рамках квалификации Евро-2024. Этот шедевральный гол попал в топ-10 лучших, и каждый казахстанец может проголосовать за него на сайте УЕФА.

Конкурентов у Тагыбергена в этом голосовании немало. В списке много известных имен: Леандро Троссард (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), Юнус Акгун (Турция), Жан Випотник (Словения), Кристьян Аслани (Албания), Эмин Махмудов (Азербайджан), Букайо Сака (Анлия), Сандро Вольфингер (Австрия) и Ясир Асани (Албания).

Тем временем автор самого красивого гола казахстанской сборной в отборе на Евро-2024 восстанавливается после травмы, полученной в конце сезона. По сведениям некоторых источников, Асхат Тагыберген еще на один год останется в "Ордабасы". Южане впервые в своей истории в 2023 году стали чемпионами республики. Возвращение полузащитника на поле ожидают через месяц.