Лига чемпионов: итоги пятого тура группового этапа

"ПСЖ" – "Ньюкасл"

На последних минутах добавленного времени чемпионы Франции сравняли счет в матче с командой "Ньюкасл". Пинальти забил Килиан Мбаппе и свел счет игры к ничьей, 1:1.

⌛️ It's over at the Parc. Paris Saint-Germain snatched a point in the additional time and retained second place in Group F.



LET’S GO PARIS 🔴🔵#PSGNEW 1️⃣-1️⃣ I #UCL pic.twitter.com/CvOYx2zWuU